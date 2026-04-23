Durante l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, tenutasi a Osijek, sono stati eseguiti per la prima volta tre nuovi elementi alle parallele asimmetriche. Questi elementi sono stati aggiunti al Codice dei Punteggi, che ora include nuove varianti per le esercitazioni in questa specialità. La loro presentazione è avvenuta nel corso della competizione, segnando un aggiornamento ufficiale delle regole tecniche della disciplina.

In occasione dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, andata in scena un paio di settimane fa a Osijek (Croazia), sono stati eseguiti per la prima volta tre nuovi elementi, tutti alle parallele asimmetriche. I movimenti sono stati certificati dal Comitato Tecnico della Federazione Internazionale ed entreranno dunque nel Codice dei Punteggi (il riferimento della Polvere di Magnesio) con i cognomi delle atlete che li hanno presentati in gara. Non si tratta di difficoltà superlative: la francese Romane Hamelin ha proposto una variazione del Pak (nota C, 0.3), la brasiliana Gabriela Rodrigues Barbosa si è cimentata in un’uscita dallo Stalder con mezzo giro frontale (nota C, 0.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, il Codice dei Punteggi si allarga: tre nuovi elementi alle parallele!

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