Tre mesi fuori ora Neres è tornato | e con lui rientrano anche Di Lorenzo e Vergara

Dopo tre mesi di assenza, il calciatore è tornato in campo, accompagnato anche da due compagni di squadra. La squadra si prepara per un match importante contro la Cremonese, previsto per il 24 aprile 2026. Lo staff medico ha comunicato che le condizioni dei giocatori sono migliorate e sono pronti a rientrare in squadra. La partita si avvicina e l’attenzione è tutta rivolta alla loro presenza in campo.

? In Sintesi Alla vigilia della delicata sfida contro la Cremonese del 24 aprile 2026, il Napoli riceve notizie confortanti dallo staff medico. David Neres è tornato a Castel Volturno dopo 85 giorni dall’operazione alla caviglia subita a Londra: l’esterno brasiliano ha iniziato la riatletizzazione e punta al rientro per la gara contro il Bologna del 910 maggio. La stessa partita è stata cerchiata in rosso sul calendario dal dottor Canonico per il ritorno del capitano Giovanni Di Lorenzo, assente da settimane. Buone notizie anche per il giovane Antonio Vergara: superato il problema alla pianta del piede, il centrocampista tornerà a disposizione a maggio con l’obiettivo di conquistare la convocazione nell’Italia sperimentale di Baldini per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Tre mesi fuori, ora Neres è tornato: e con lui rientrano anche Di Lorenzo e Vergara Notizie correlate Come sta Vergara e quando tornano McTominay, Di Lorenzo e Neres: Conte fa il punto della situazioneNel corso della conferenza stampa post partita, Antonio Conte ha fatto il punto sugli infortunati, rivelando alcuni particolari molto interessanti. Il Napoli pensa già al Milan, da Di Lorenzo e Rrahmani a Neres e Vergara: ecco chi rienteràIl Napoli si approccia alla sosta con uno sguardo già rivolto alla sfida contro il Milan. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil Genitori che lavorano; Avevo l’impressione di una situazione irreale; Quarta Repubblica: Indagini Crans, sequestrano solo ora il telefono al sindaco Video; Musetti batte Moutet e va ai quarti, fuori Sonego. Nei primi tre mesi dell’anno, il mercato interno ha registrato un calo del 28,8% rispetto al 2025 - facebook.com facebook L’esonero di Liam Rosenior tre mesi dopo la firma di un contratto di 5 anni e mezzo racconta più della pochezza del Chelsea che dei limiti dell’allenatore. Su @Gazzetta_it vi racconto perché #PremierLeague x.com