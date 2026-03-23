Il Napoli si approccia alla sosta con uno sguardo già rivolto alla sfida contro il Milan. Il periodo legato alle nazionali offre tempo utile per recuperare diversi giocatori, ma lo stato dell’infermeria resta un tema centrale. Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani lavorano per rientrare, mentre altri elementi seguono percorsi differenti. La gestione degli infortuni sarà decisiva per affrontare il finale di stagione in Serie A, dove ogni partita può incidere sulla classifica e sugli obiettivi del club. Le condizioni di Di Lorenzo e Rrahmani. Il Napoli monitora con attenzione il recupero dei suoi titolari. Giovanni Di Lorenzo arriva da un problema al piede sinistro, gestito nelle ultime settimane per favorire un rientro graduale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli pensa già al Milan, da Di Lorenzo e Rrahmani a Neres e Vergara: ecco chi rienterà

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