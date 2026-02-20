Fiorentina a Udine il 2 marzo | trasferta vietata ai tifosi viola Settore ospiti chiuso Il Prefetto attua il provvedimento del Viminale
Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha deciso di vietare ai tifosi viola di seguire la Fiorentina in trasferta, impedendo l'accesso al settore ospiti per la partita contro l’Udinese del 2 marzo. Questa decisione deriva da recenti incidenti tra le tifoserie e mira a garantire la sicurezza pubblica. La disposizione sarà in vigore dalle ore 0 di lunedì, impedendo ai sostenitori toscani di raggiungere lo stadio. La misura riguarda anche eventuali supporter che si trovano già in città.
UDINE – Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto nuove misure in vista della gara di Serie A Udinese-Fiorentina, in programma lunedì 2 marzo alle 20.45 al Bluenergy Stadium. In attuazione del provvedimento del ministero dell'Interno del 20 gennaio, è stata stabilita la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Firenze.
