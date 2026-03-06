Pescara-Bari | divieto totale ai tifosi ospiti per rischio ordine

La partita tra Pescara e Bari si disputerà domenica 8 marzo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Per motivi di ordine pubblico, è stato imposto il divieto totale di accesso ai tifosi ospiti provenienti da Bari. La decisione riguarda esclusivamente i sostenitori biancorossi residenti in Puglia, che non potranno assistere all'incontro.

La sfida tra Pescara e Bari, in programma domenica 8 marzo allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, si svolgerà senza la presenza dei tifosi biancorossi residenti in Puglia. Il prefetto di Pescara, Luigi Carnevale, ha disposto il divieto assoluto di vendita dei biglietti per i sostenitori ospiti. Il provvedimento scaturisce dalle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), che ha rilevato un rischio concreto per l'ordine pubblico. La decisione mira a prevenire gravi turbative della sicurezza, richiamando la memoria degli scontri violenti avvenuti nel marzo 2015. L'ombra del passato sul campo di gioco La tensione tra le due tifoserie non è un fatto isolato ma radicato nella storia recente del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

