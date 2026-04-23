Tre squadre di calcio di rilievo, Tottenham, Siviglia e Wolfsburg, stanno attraversando stagioni particolarmente negative. Le tre formazioni hanno ottenuto risultati deludenti nelle ultime partite e si trovano in posizioni di classifica che mettono a rischio la qualificazione alle competizioni europee. Le loro prestazioni si sono notevolmente abbassate rispetto agli anni precedenti, generando preoccupazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Tottenham, Siviglia e Wolfsburg sono tre squadre maschili di calcio che stanno avendo una stagione al di sotto delle aspettative. Giocano rispettivamente nei campionati inglese, spagnolo e tedesco, hanno centinaia di migliaia di tifosi e nel recente passato hanno ottenuto vittorie prestigiose. Eppure sembra che non riescano più ad azzeccarne una. Per tutte e tre le squadre ci sono discrete possibilità che la stagione 2025-2026 si concluda addirittura con una retrocessione. Al Tottenham non accade dal 1977, al Siviglia dal 2000. Il Wolfsburg è arrivato in Bundesliga nel 1997, e da allora non è mai retrocesso. Rispettivamente nel 2023 e nel 2025 Siviglia e Tottenham vinsero l’Europa League, il secondo torneo europeo per importanza.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tre forti squadre di calcio che non lo sono più

Milan Flash - Occhio che Maignan va alla Juve a 0

Notizie correlate

Leggi anche: Hockey ghiaccio, Jalonen orgoglioso degli azzurri: “Abbiamo dimostrato di poter giocare con squadre più forti”

Mendez: "Vogliamo misurarci con una delle squadre più forti del torneoSi preannuncia un fine settimana intenso per il volley europeo, con squadre impegnate in Chambers League, CEV Cup e altre competizioni che...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tre squadre in un punto per il salto in Promozione: la carica di Michele Selleri, allenatore della Solesinese; I capocannonieri di sempre in Champions League: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema; Terni - La Serie B di Artistica celebra le promozioni per la A2 2027! Appuntamento a Bergamo per i playoff/playout; I tre minuti in cui l'Inter ha ribaltato il Como.

Tre forti squadre di calcio che non lo sono piùTottenham, Siviglia e Wolfsburg sono tre squadre maschili di calcio che stanno avendo una stagione al di sotto delle aspettative. Giocano rispettivamente nei campionati inglese, spagnolo e tedesco, ha ... ilpost.it

Carvajal in Serie A, tre squadre italiane sull’esterno spagnolo | CMDani Carvajal potrebbe salutare il Real Madrid alla fine del campionato in corso con il terzino spagnolo che sarebbe finito nel mirino di tre squadre italiane in vista della prossima stagione. Il ... calciomercato.it

BASKET GIOVANILE - L'ultimo turno delle giovanili Unieuro Forlì regala emozioni forti, tra una maratona vinta dopo tre supplementari e qualche battuta d’arresto che non cancella i segnali positivi - facebook.com facebook