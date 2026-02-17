Hockey ghiaccio Jalonen orgoglioso degli azzurri | Abbiamo dimostrato di poter giocare con squadre più forti

Il commissario tecnico Jalonen ha commentato con orgoglio la prestazione degli azzurri, che hanno dimostrato di poter competere anche contro avversari più forti. La squadra italiana di hockey su ghiaccio è uscita dai giochi olimpici di Milano Cortina 2026 dopo aver perso 3-0 contro la Svizzera nei quarti di finale. La partita si è svolta nel Palaghiaccio di Cortina, dove l’Italia ha battagliato fino alla fine, anche se i svizzeri hanno dominato con maggiore esperienza e precisione.

Un’uscita di scena con tanto onore. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio nella giornata odierna è stata eliminata dalla competizione maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, cedendo il passo nei play-off ad una Svizzera molto più attrezzata, abile ad imporsi con il risultato di 3-0. Una partita in cui gli azzurri hanno cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo, reagendo con veemenza al 2-0 messo a referto dagli elvetici dopo venti minuti e tentando di riaprire più volte il match (affidandosi anche ad un Clara in stato di grazia), poi chiuso definitivamente dal tris calato da Hischier una volta trascorsi cinque minuti del terzo periodo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio, Jalonen orgoglioso degli azzurri: “Abbiamo dimostrato di poter giocare con squadre più forti” Hockey ghiaccio, Jalonen verso le Olimpiadi: “Vogliamo fare giocare tutti, sarà importante avere continuità”Martedì 20 gennaio, Jukka Jalonen ha annunciato ufficialmente la rosa della squadra italiana di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri si affidano a coach Jukka Jalonen: l'Italia dell'hockey su ghiaccio alle OlimpiadiGli azzurri dell’hockey su ghiaccio si preparano a tornare alle Olimpiadi, questa volta a Milano Cortina. This Is What Makes Hockey Totally Different from Basketball Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. MILANO-CORTINA - Hockey maschile, Jalonen: Grande sfida contro la Svezia, abbiamo una squadra con ottimi elementiOvviamente è una grande sfida e un onore per me. Ho allenato in Italia circa 26-27 anni fa ad Alleghe e conosco la mentalità italiana: mi piace. Questo è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Ma co ... napolimagazine.com MILANO-CORTINA - Hockey su ghiaccio maschile: i convocati dell'ItaliaUna delle discipline più attese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 è senza dubbio l’hockey su ghiaccio: in un torneo con tanto hype attorno, l’Italia punta a fare bene con una squadra ... napolimagazine.com Hockey su ghiaccio, tragedia durante la partita: Roberta Esposito stermina la famiglia facebook Rissa in Canada-Francia di hockey su ghiaccio: finiscono a terra anche gli arbitri! x.com