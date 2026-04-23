Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata

Per la 34ª giornata di campionato, tre difensori si distinguono come scelte da valutare attentamente. Si tratta di un giocatore considerato una certezza, un altro che ha dimostrato affidabilità e una terza opzione che rappresenta una scommessa. Questi profili sono stati individuati in base alle loro prestazioni recenti e alle occasioni di bonus che possono offrire in questa fase finale del torneo.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 34ª giornata. Si parte venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Udinese. Nel weekend si disputerà anche il big match tra Milan e Juventus, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Dopo aver passato in rassegna portieri, centrocampisti e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre difensori da schierare al fantacalcio in questo turno. Grazie all'assist trovato contro il Cagliari, Federico Dimarco ha interrotto un digiuno di bonus che durava da cinque partite, il più lungo della sua incredibile stagione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata Tottenham Relegation Debate, Real Madrid Shock Man City, Champions League Reaction & FPL Gameweek 30 Notizie correlate Leggi anche: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata Leggi anche: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 24ª giornata Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata; Consigli Fantacalcio 33ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Consigli fantacalcio 33^ giornata, 5+1 difensori da modificatore: Bartesaghi a tutta fascia. Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di FantacampionatoGrazie all'assist trovato contro il Cagliari, Federico Dimarco ha interrotto un digiuno di bonus che durava da cinque partite, il più lungo della sua incredibile stagione. Grazie al +1 ottenuto contro ... gazzetta.it Da Milinkovic-Savic a Suzuki, ecco gli estremi difensori consigliati per il 34° turno di Serie AReduce da tre clean sheet nelle ultime cinque di Serie A, Marco Carnesecchi (32 crediti) è il portiere del Fantacampionato Gazzetta con la più alta media voto: 6,5. Certezza assoluta della Dea, l'ex ... gazzetta.it La prima impostazione con i tre centrali statici in avvio azione non consente a Lobotka di abbassarsi sulla linea dei difensori. Lo slovacco viene isolato dalla circolazione da tre giocatori della Lazio, come dimostra la prima slide. Senza Lobotka, la manovra per x.com Idoli e… fenomeni Quattro difensori, tre centrocampisti, tre attaccanti. Qualche spoiler: dietro Ramos e Passarella, in mezzo giostra Maradona, davanti Van Basten e… È la formazione dei sogni di Dario Silva, 53 anni, in Serie A dal 1995 al 1998 con il Caglia - facebook.com facebook