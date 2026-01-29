Per la 23ª giornata di fantacalcio, tre difensori si fanno avanti. Un top, una certezza e una scommessa: sono i nomi da schierare senza esitazioni. In un turno dove ogni punto conta, scegliere bene in difesa può fare la differenza. Ecco chi mettere in campo per non rischiare di perdere terreno in classifica.

La 23ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 30 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Lazio e Genoa e si chiuderà martedì 3 febbraio con Bologna-Milan (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i centrocampisti e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre difensori da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. Nell'ultima uscita contro il Pisa, Alessandro Bastoni ha trovato il suo quarto assist in campionato, arrivando a quota cinque bonus stagionali (un gol per lui, nella prima giornata con il Torino). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata

Approfondimenti su Fantacalcio Giornata

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

4 ATTACCANTI DA PRENDERE AL FANTACALCIO #calcio #shorts #fantacalcio #seriea #consiglifantacalcio

Ultime notizie su Fantacalcio Giornata

Argomenti discussi: Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 22ª giornata; I difensori low cost da schierare al fantacalcio nella 22ª giornata; Fantacalcio, 22^ giornata: i centrocampisti da schierare; Consigli Fantacalcio 22ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare.

Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa per il prossimo turno del Fantacampionato 2025-26Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa per il prossimo turno del Fantacampionato 2025-26 ... gazzetta.it

Fantacalcio, 22^ giornata: i difensori da schierareLa 22ª giornata del campionato di Serie A si apre venerdì 23 gennaio con Inter-Pisa e prevede tante altre gare interessanti come Juventus-Napoli e Roma-Milan. Come al solito, tanti match possono ... fantacalcio.it

La scuola dell’Infanzia a Villacolle, gruppo classe tre anni “I PALADINI DEI PASTELLI“ (Per la Giornata della Memoria) “Noi siamo i PALADINI DEI PASTELLI Difensori dei disegni belli, difensori dei disegni tutti! Non abbiamo paura… MAI“ Per la “Giornata - facebook.com facebook

3 - Federico #Dimarco (un gol e due assist stasera) è il 1° difensore dell'Inter che ha preso parte a tre gol in un singolo match di Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05). Straripante. #InterPisa #SerieA x.com