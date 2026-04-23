Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata

Per la 34ª giornata di fantacalcio, tre centrocampisti si distinguono come opzioni da non lasciar perdere. Si tratta di un giocatore considerato una certezza, uno che ha dimostrato affidabilità e rendimento costante, e una scommessa con potenziale di crescita. Questi tre profili sono stati scelti in base alle loro recenti prestazioni e alle loro possibilità di contribuire con gol e assist nel prossimo turno.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 34ª giornata. Si parte venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese, mentre il turno si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Lazio e Udinese. Nel weekend si disputerà anche il big match tra Milan e Juventus, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e attaccanti, è il momento di concentrarsi sui tre centrocampisti da schierare al fantacalcio in questo turno. Grazie ai tre gol segnati nelle ultime quattro partite, arrivati rispettivamente contro Pisa, Inter e Sassuolo, Nico Paz è salito a quota dodici reti stagionali. Un bottino a cui aggiungere sei assist per quanto riguarda i bonus al fantacalcio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata Notizie correlate Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 34ª giornataUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori in difesa in vista del prossimo turno di Fantacampionato Leggi anche: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata; I centrocampisti low cost da schierare al fantacalcio nella 33ª giornata; Consigli Fantacalcio 33ª giornata 2025/26: chi schierare e chi evitare; Riecco i bonus! Fantacalcio, 3 giocatori tornati protagonisti dopo la 32ª giornata. Un top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo in vista del prossimo turno di FantacampionatoUn top, una certezza e una scommessa: ecco i giocatori da non lasciare fuori a centrocampo in vista del prossimo turno di Fantacampionato ... gazzetta.it Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 30ª giornataLa Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano protagonisti con la 30ª giornata. Il programma si apre venerdì 20 marzo (ore 18.30) con l'anticipo tra Cagliari e Napoli, mentre chiudere il turno ... gazzetta.it Idoli e… fenomeni Quattro difensori, tre centrocampisti, tre attaccanti. Qualche spoiler: dietro Ramos e Passarella, in mezzo giostra Maradona, davanti Van Basten e… È la formazione dei sogni di Dario Silva, 53 anni, in Serie A dal 1995 al 1998 con il Caglia - facebook.com facebook Sosa: "Anche Conte può sbagliare. Perché non Alisson e tre difensori 90'" x.com