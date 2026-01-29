Per la 23ª giornata di fantacalcio, i consigli dei centrocampisti sono chiari. È il momento di puntare su un top, una certezza e una scommessa, senza lasciare nessuno fuori dal nostro undici. I tre giocatori scelti possono fare la differenza e portare punti importanti, quindi vale la pena scommettere su di loro.

La 23ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 30 gennaio alle 20.45 con la sfida tra Lazio e Genoa e si chiuderà martedì 3 febbraio con Bologna-Milan (20.45). È quasi tempo di formazione e dopo aver passato in rassegna i portieri, i difensori e gli attaccanti consigliati, è tempo di puntare i riflettori sui tre centrocampisti da non lasciarsi scappare in vista del prossimo turno di Fantacampionato Gazzetta. Nell'ultimo match contro la Roma, Luka Modric ha trovato il suo terzo assist nonché quarto bonus stagionale. Il croato si sta rendendo protagonista di un campionato straordinario dal punto di vista della solidità e della continuità delle prestazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 23ª giornata

