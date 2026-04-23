Nella 34ª giornata di fantacalcio, tre attaccanti si distinguono come scelte da considerare: un nome di alto livello, una presenza affidabile e una scommessa da valutare. Questi giocatori sono stati individuati come opzioni da non trascurare per le formazioni, considerando le loro prestazioni recenti e le occasioni di gol previste. La scelta tra di loro può influire sulle sorti delle rose dei fantallenatori in questa fase del campionato.

La Serie A e il Fantacampionato Gazzetta tornano in scena con la 34ª giornata. Si parte venerdì 24 aprile alle 20.45 con Napoli-Cremonese, mentre il turno si chiuderà lunedì con il posticipo tra Lazio e Udinese in programma all'Olimpico alle 20.45. Nel weekend si disputerà anche il big match tra Milan e Juventus, in programma domenica alle 20.45 a San Siro. Dopo aver passato in rassegna portieri, difensori e centrocampisti, è il momento di concentrarsi sui tre attaccanti da schierare al fantacalcio in questo turno. Contro l’Atalanta la Roma ha frenato la corsa al quarto posto e anche Donyell Malen (61 crediti), dopo la tripletta contro il Pisa, ha visto vissuto una giornata no dal punto di vista realizzativo: niente gol né assist, ma comunque un buon 6,5 in pagella.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre attaccanti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata

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