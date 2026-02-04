A Montecchio un evento per ricordare il giornalista a tre anni dalla sua morte Cigarini e Uva premiati in ricordo di Ivan Paterlini Tanti ex calciatori granata nel parterre

A Montecchio amici, parenti e ex calciatori si sono ritrovati per ricordare Ivan Paterlini, a tre anni dalla sua morte. Oltre cinquanta persone hanno partecipato all’evento, che ha visto anche premiati Cigarini e Uva in suo onore. Tanta passione e colori granata hanno caratterizzato il pomeriggio, tra ricordi e omaggi a un giornalista molto stimato.

C'erano oltre cinquanta persone ad onorare il ricordo del giornalista Ivan Paterlini a tre anni dalla prematura scomparsa e tanto colore e calore granata. Claudio Lavaggi, nostro collaboratore, e Alessandro Zelioli hanno organizzato un pomeriggio in cui si è parlato di calcio e di hockey su pista, gli sport più amati da Paterlini e seguiti sulla Gazzetta di Reggio: l'unico scopo era quello di ricordare un amico e nel contempo premiare due atleti, uno per disciplina. Così, nell'incontro effettuato nella sala della Rocca di Montecchio, in collaborazione con l'associazione culturale La Vecchia Montecchio, i premi sono andati al calciatore Luca Cigarini e all'hockeista Alessandro Uva del Roller Scandiano di Serie A2.

