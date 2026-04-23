Durante una puntata del podcast New Heights, l'atleta dei Kansas City Chiefs ha parlato di un regalo inaspettato ricevuto dai fratelli Jason e Kylie Kelce. L'oggetto in questione consisteva in un paio di calzini e un paio di stivali, consegnati senza preavviso. Kelce ha commentato di essere rimasto sorpreso dall'arrivo di questo dono, che ha definito inaspettato e curioso.

? Cosa sapere Travis Kelce riceve calzini e stivali da Jason e Kylie Kelce nel podcast New Heights.. L'atleta dei Kansas City Chiefs racconta la sorpresa riguardo l'arrivo del nuovo nipote.. Durante la puntata del 22 aprile del podcast New Heights, Travis Kelce ha ammesso di aver faticato a interpretare il regalo speciale con cui Jason e Kylie Kelce hanno annunciato l’arrivo del loro primo bambino. L’atleta dei Kansas City Chiefs, che ha 36 anni, si è trovato in una situazione di totale confusione nel momento in cui ha aperto un contenitore per sigari. All’interno dell’oggetto, infatti, sono state rinvenute delle calzine da neonato accanto a due stivali, un dettaglio che ha lasciato l’ex giocatore della NFL completamente spiazzato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Travis Kelce spiazzato: il misterioso regalo di Jason e Kylie

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