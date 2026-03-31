Travis Kelce non è solo nuovo volto di Tommy Hilfiger | qui c’è dentro davvero

Travis Kelce, noto come giocatore di football, è anche il volto di una campagna pubblicitaria di Tommy Hilfiger. Tuttavia, il suo stile non si distingue per eleganza tradizionale o semplicità, ma si caratterizza per un modo di vestire che rompe gli schemi. Kelce preferisce look poco convenzionali, lontani dai canoni classici di stile, e non si preoccupa di seguire le tendenze più comuni.

Allora, partiamo da una cosa: Travis Kelce non è uno che “veste bene” nel modo classico. Non è pulitino, non è minimal, non è uno che segue le regole. E infatti funziona. Ed è proprio per questo che la sua collaborazione con Tommy Hilfiger (e non solo, perché sarà anche creative director) ha senso. Perché Tommy è sempre stato quel brand super americano, super preppy, molto corretto. Bello, sì. Ma a volte anche un po’ prevedibile. E adesso ci metti dentro uno come Kelce, che arriva con outfit da tunnel walk che sembrano red carpet, e improvvisamente cambia tutto. Travis Kelce x Tommy Hilfiger: quando il preppy smette di essere noioso. La differenza rispetto alle solite collaborazioni è che qui Kelce non sta solo facendo le campagne e basta, lui ci mette mano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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