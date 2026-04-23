Nel tardo pomeriggio di oggi a Castelsecco, un uomo ha perso la vita mentre svolgeva lavori di giardinaggio su un terreno di proprietà. Durante le operazioni, un trattorino si è ribaltato, causando la tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La dinamica esatta dell’incidente è oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

AREZZO – Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Castelsecco, dove un uomo ha perso la vita durante alcune operazioni di giardinaggio su un terreno di proprietà. L’allarme è scattato alle 19:12, quando la Centrale Operativa dell’Emergenza Sanitaria ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, per un soccorso a persona in un’area impervia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava alla guida di un trattorino rasaerba quando il mezzo si è ribaltato, coinvolgendolo. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, i sanitari erano già impegnati nelle manovre di rianimazione, che sono proseguite per diversi minuti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Trattorino si ribalta a Castelsecco: muore un uomo durante lavori di giardinaggio

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