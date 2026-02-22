ucciso da un grosso ramo caduto da un albero durante i lavori di giardinaggio

Un uomo ha perso la vita quando un ramo pesante si è staccato da un albero mentre stava lavorando nel suo giardino. La caduta improvvisa ha provocato ferite gravi che non gli hanno lasciato scampo. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla. La scena si è verificata in una zona residenziale di Reggio Emilia, dove i lavori di manutenzione sono in corso da giorni. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Reggio Emilia, 22 febbraio 2026 – Ucciso da un grosso ramo caduto da un albero durante lavori di giardinaggio. Tragedia nella tarda mattinata di oggi nel parco di una villa situata in via IV Novembre, a Montecchio. La vittima è un anziano ottantenne che si trovava nel giardino dell’abitazione insieme a due operai impegnati in interventi di manutenzione del verde. L’uomo, residente a Montecchio, non sarebbe il proprietario della casa, ma un amico del proprietari, che risiedono a Parma. Sarebbe stato lui ad aprire i cancelli per far entrare nel parco l’impresa di giardinaggio. Secondo una prima ricostruzione, attorno a mezzogiorno alcuni operai stavano potando piante e tagliando frasche pericolose da alberi di alto fusto quando un ramo, cadendo a terra, avrebbe colpito l’anziano, che sarebbe morto quasi istantaneamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

