Trasporti Smarrazzo Cr | Su Eav finalmente una svolta Ora fatti e tempi certi

Dopo anni di criticità, il settore dei trasporti pubblici in regione ha registrato un progresso con l’intervento della Giunta Fico. In particolare, sull’azienda di trasporto locale si stanno delineando miglioramenti concreti, con annunci di interventi e impegni che puntano a garantire tempi certi e interventi strutturali. La situazione dell’Eav, da tempo sotto osservazione, sembra avviata verso una nuova fase, anche grazie a decisioni prese nelle ultime settimane.

“Il lavoro della Giunta Fico segna un passo avanti su più fronti strategici, ma è sul trasporto pubblico che già si comincia a misurare la credibilità del cambiamento su una realtà, quella dell’Eav, per anni tra le più critiche del panorama europeo. Oggi, finalmente, si apre una fase nuova”. Così, il consigliere regionale di Casa Riformista e vicepresidente della Commissione Bilancio, Pietro Smarrazzo, per il quale “l’impostazione assunta oggi dall’assessore Mario Casillo, fondata su programmazione e capacità amministrativa, è destinata a garantire un cambio di passo serio”. “Recuperare il crollo dei passeggeri e restituire dignità a pendolari, studenti e lavoratori è una sfida importante e non più rinviabile – ha aggiunto Smarrazzo –.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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