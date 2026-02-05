Biblioteca chiusa da 913 giorni il Comitato scrive alla nuova Assessora | Ora chiarezza e tempi certi

La biblioteca La Magna Capitana resta chiusa da più di 900 giorni. Il Comitato dei cittadini ha scritto alla nuova Assessora, chiedendo chiarezza sui tempi di riapertura. La lunga attesa continua senza risposte ufficiali, e i residenti aspettano ancora di tornare a usare il luogo.

Lettera aperta alla neo Assessora Silvia Miglietta per chiedere trasparenza sui lavori, tempi certi di riapertura, servizi garantiti e l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio Oltre 900 giorni di chiusura e una lunga sequenza di annunci rimasti senza seguito. Ma della riapertura della biblioteca La Magna Capitana non si parla ancora. Il Comitato per la riapertura è tornato a farsi sentire, con una lettera aperta indirizzata alla neo assessora regionale alle Politiche Culturali, Biblioteche e Luoghi della cultura, Silvia Miglietta, e trasmessa anche ad altri soggetti istituzionali coinvolti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Biblioteca La Magna Capitana

La discussione sulla riqualificazione della Consolare Rimini–San Marino diventa sempre più accesa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Biblioteca La Magna Capitana

Napoli, la biblioteca Croce off limits da sei anni: pressing dei residentiNapoli è orfana di due biblioteche comunali che da anni hanno perso il loro valore culturale e sociale, privando i territori di patrimoni preziosi. Se è vero che tra le 12 biblioteche pubbliche che ... ilmattino.it

BIBLIOTECA ANCORA CHIUSA il Comitato scrive alla Regione: “Servono tempi certi e un confronto pubblico” facebook

Chiusura Biblioteca Palagio di Parte Guelfa Per lavori di ristrutturazione la Biblioteca è chiusa da mercoledì 4 a venerdì 6 febbraio compresi. Info e contatti: Biblioteca Palagio di Parte Guelfa 0552616030 [email protected] Piazza della Part x.com