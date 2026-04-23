Tre uomini residenti a Seregno sono stati condannati dal tribunale di Monza a tre anni di carcere per aver preso parte a una rapina avvenuta nel 2023. Nel corso dello stesso procedimento, un altro processo è in corso sempre a Monza, riguardante accuse di estorsione e lesioni nei confronti di un trentenne. La vicenda si è sviluppata nel contesto di un sito di incontri, con dettagli emersi durante le udienze.

? Cosa sapere Tribunale di Monza condanna tre residenti di Seregino a tre anni per rapina del 2023.. Nuovo processo a Monza per le accuse di estorsione e lesioni verso un trentenne.. Il Tribunale di Monza ha condannato tre residenti di Seregno a tre anni di reclusione per la rapina subita da un ventenne durante un appuntamento orchestrato tramite un sito di incontri nella notte del 6 aprile 2023. La sentenza colpisce D.P., l’ex compagno E.C. e il cinquantenne R.O., i quali sono stati ritenuti responsabili dell’aggressione avvenuta in un cortile della città. Nonostante la Procura avesse richiesto pene più severe, comprese tra i cinque e i sei anni, i giudici hanno stabilito una misura punitiva differente per il terzetto coinvolto nel colpo ai danni del giovane vittima.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola su un sito di incontri: tre condannati per la rapina a Seregno

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