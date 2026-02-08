Taglio del nastro per la nuova sede Auser di Maranello

Sabato 7 febbraio, è stato tagliato il nastro della nuova sede Auser a Maranello. La struttura si trova in piazza Libertà 34 e sarà il punto di riferimento per le attività rivolte alla terza età. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti e residenti, pronti a iniziare un nuovo capitolo per il servizio agli anziani del territorio.

Auser ha ora una sede anche a Maranello. Il nuovo circolo, inaugurato sabato 7 febbraio, ha trovato spazio in piazza Libertà 34, e sarà destinato ad attività per la terza età."In questa prima fase il circolo, che si aggiunge a quelli già attivi nel Distretto Ceramico a Fiorano, Formigine e

