Il ministro delle infrastrutture ha annunciato che i fondi disponibili per il progetto della tramvia fino a Campi sono limitati, aggiungendo che le risorse europee presenti sono soggette a numerosi vincoli. La questione dei finanziamenti si intreccia con le restrizioni imposte dall’Unione Europea, che ha imposto limiti e condizioni ai fondi destinati alle infrastrutture. La discussione riguarda anche le priorità di spesa e la possibilità di trovare alternative di finanziamento.

Firenze, 23 aprile 2026 – ’Bambole, non c’è una lira’. Certo non l’ha detta così, ma il concetto espresso ieri dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini – a proposito dei finanziamenti romani per il secondo step, dalle Piagge a Campi Bisenzio, della linea 4 della tramvia – ricorda molto lo storico varietà della Rai anni ’70’. La questione è sul tavolo da un pezzo e non è un mistero che il governatore Eugenio Giani punti fortissimo sull’estensione della linea, i cui lavori dalla Leopolda alle Piagge sono in procinto di partire, intravedendone un futuro proseguimento lungo tutto il crinale della Piana e addirittura fino a Prato in modo tale da decongestionare dai motori un’area che ne è storicamente satura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia fino a Campi, Salvini tira il freno: “Fondi? Ce ne sono pochi. L’Ue ha troppi vincoli”

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