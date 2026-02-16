Obama in modalità X-Files | Gli alieni esistono ma non sono all’Area 51 Poi tira il freno a mano | ha detto troppo? video

Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma non si trovano nell’Area 51, suscitando sorpresa tra chi ascoltava. La sua affermazione è arrivata mentre parlava di incontri con testimoni e di teorie sui segreti militari. Poi, ha aggiunto di non aver mai visto personalmente nessuna creatura extraterrestre, lasciando aperta la possibilità che ci siano segreti nascosti. La sua dichiarazione ha fatto discutere, alimentando le ipotesi sui contatti con civiltà aliene.

« Gli alieni esistono, ma non li ho mai visti». Ha suscitato un certo scalpore l’affermazione resa da Barack Obama nel corso di un podcast. Perché, nonostante la precisazione, se a dirlo in maniera così perentoria è un ex presidente Usa e non un qualsiasi fan un po’ attempato di X-Files, è naturale che ci si domandi cosa sa lui che noi non sappiamo. Tanto più che il tema è stato di recente oggetto di sedute al Congresso in cui ex funzionari e alti militari hanno testimoniato sugli Uap, i «fenomeni anomali non identificati» (dizione che ha sostituito la tradizione “Ufo” – oggetti volanti non identificati). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

