Tragico incidente a Carini | un morto e due feriti

Nella notte a Carini, in provincia di Palermo, due auto si sono scontrate in modo violento. L'incidente ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre due. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Ancora sconosciute le cause che hanno portato allo scontro tra i veicoli.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra due auto nella notte. Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Carini, in provincia di Palermo, dove uno scontro tra due vetture ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre due persone. L’impatto è avvenuto in via Gaspare Cusumano. La vittima. A perdere la vita è stato Massimo Guarneri, 50 anni, che si trovava alla guida di una Renault Clio al momento dell’incidente. I feriti in gravi condizioni. Nello schianto sono rimasti gravemente feriti una donna di 54 anni, che viaggiava insieme alla vittima, e un uomo di 46 anni, conducente dell’altra auto coinvolta, una Lancia Y. Entrambi sono stati soccorsi in codice rosso e trasportati dal personale del 118 all’ospedale Villa Sofia.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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