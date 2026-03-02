Tragico incidente stradale | un morto e due feriti nell’Agrigentino

Un incidente tra un’auto e un mezzo pesante si è verificato sulla strada statale 410 “Di Naro” nell’Agrigentino. Nell’impatto una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

È di un morto e due feriti il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 410 "Di Naro", nel territorio dell'Agrigentino. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un'autovettura e un camion adibito al trasporto di frutta e ortaggi. Per consentire i soccorsi e i rilievi, la circolazione è stata temporaneamente interrotta. A perdere la vita è stato il ventiquattrenne Flori Topalli, che viaggiava a bordo dell'auto insieme ad altri operai albanesi diretti nei campi per lavorare. Gli altri due occupanti del veicolo sono rimasti feriti. Il conducente dell'auto versa in condizioni disperate, mentre l'altro ferito ha riportato traumi di diversa entità.

INCIDENTE MORTALE AD AGRIGENTO, LA VITTIMA È UN UOMO DI 72 ANNI

