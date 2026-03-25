Nella notte tra il 24 e il 25 marzo sulla strada Milano-Meda, un furgone ha percorso la corsia di sorpasso in direzione Como, andando contromano. L’episodio si è verificato pochi minuti prima dell’una, generando momenti di paura tra gli automobilisti presenti sulla carreggiata. Nessuna vittima è stata segnalata, ma l’episodio ha causato un grave rischio di incidente.

Attimi di vero e proprio terrore nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo sulla Milano-Meda. Col senso di marcia in direzione Como, poco minuti prima dell’una, un furgone avrebbe imboccato la strada contromano rischiando la tragedia sulla corsia di sorpasso. L’episodio è stato raccontato sulla pagina Facebook La Milano Meda da un’automobilista che si è visto arrivare contro frontalmente il furgone sulla corsia di sorpasso. Non è la prima volta che un caso del genere accade sulla Milano-Meda. L’uomo scampato al disastro non se l’è presa col camionista ma ha tenuto a “dirvi di stare attenti, soprattutto la notte, togliete le distrazioni e state attenti a tutto ciò che vi può distogliere l'attenzione dalla guida, in un secondo tutto può cambiare”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Furgone contromano sulla corsia di sorpasso, tragedia sfiorata sulla Milano-Meda

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