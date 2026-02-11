Esplode uno pneumatico tragedia sfiorata in officina Ferite gravi per un 54enne

Da modenatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato questa mattina in un’officina di San Felice sul Panaro. Un uomo di 54 anni stava sistemando uno pneumatico quando, all’improvviso, è esploso, ferendolo gravemente. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono serie. La scena si è svolta davanti agli occhi di colleghi e passanti, mentre in tanti si chiedono come sia potuto succedere.

Poteva trasformarsi in una tragedia l'infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 9 febbraio a San Felice sul Panaro. Un lavoratore di 54 anni, con oltre trent’anni di servizio alle spalle, è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva una procedura di routine: il gonfiaggio di.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su San Felice sul Panaro

Cadono calcinacci in via Toledo, 2 turiste ferite: tragedia sfiorata nel cuore di Napoli

Drammatico incidente in un'officina, esplode un cerchione. Le schegge colpiscono due meccanici: uno è gravissimo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Felice sul Panaro

Quando esplode uno pneumatico? C'entra il caldo? Pressione, usura, velocità: domande e risposteIl calciatore portoghese Diogo Jota, 28 anni, ha perso la vita insieme al fratello André Silva, 26 anni, in un tragico incidente stradale avvenuto in Spagna. Secondo le prime ricostruzioni, i due ... ilmessaggero.it

Esplode uno pneumatico e invade la corsia opposta, scontro camion-auto: morto un uomoQuesta mattina, domenica 28 settembre, si è verificato un grave incidente stradale nei pressi di Bagnolo Cremasco (Cremona). In seguito all’esplosione di uno pneumatico, un camion ha invaso la corsia ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.