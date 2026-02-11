Esplode uno pneumatico tragedia sfiorata in officina Ferite gravi per un 54enne
Un incidente grave si è verificato questa mattina in un’officina di San Felice sul Panaro. Un uomo di 54 anni stava sistemando uno pneumatico quando, all’improvviso, è esploso, ferendolo gravemente. L’uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni sono serie. La scena si è svolta davanti agli occhi di colleghi e passanti, mentre in tanti si chiedono come sia potuto succedere.
Poteva trasformarsi in una tragedia l'infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 9 febbraio a San Felice sul Panaro. Un lavoratore di 54 anni, con oltre trent’anni di servizio alle spalle, è rimasto gravemente ferito mentre svolgeva una procedura di routine: il gonfiaggio di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su San Felice sul Panaro
Ultime notizie su San Felice sul Panaro
