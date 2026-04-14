Accusa un malore in palestra muore Sandro Matano

Un improvviso malore ha causato la morte di Sandro Matano, conosciuto istruttore di fitness, bodybuilder e proprietario di una palestra a Scauri. La notizia ha suscitato sgomento tra amici e clienti, mentre i soccorritori intervenuti sul posto hanno tentato di rianimarlo senza successo. La vicenda è ora al vaglio delle autorità, che stanno investigando sulle cause del decesso.

Un improvviso malore ha stroncato la vita di Sandro Matano, noto istruttore di fitness, bodybuilder e titolare di una palestra di Scauri. L'uomo si è sentito male ieri sera, lunedì 13 aprile, nella sua palestra. La corsa in ospedale a bordo di un'ambulanza non è servita a salvargli la vita.🔗 Leggi su Latinatoday.it Si sente male in palestra: morto a Minturno il maestro di fitness e bodybuilder Sandro MatanoSandro Matano, figura nota del culturismo italiano e stimato maestro di fitness, è morto la scorsa sera mentre si trovava in palestra a Minturno. Matano muore in palestra, è shock totale. La tragedia in pochi secondiL’improvvisa scomparsa di Sandro Matano scuote il mondo del culturismo italiano e lascia un vuoto profondo in una comunità che lo considerava un... ARTE - Il duo artistico formato da Ermanno Di Sandro e Zoja Sperstad sempre più alla conquista di una visibilità internazionale europea e globale - https://share.google/PlLb8IjJpDt57TQxG - facebook.com facebook