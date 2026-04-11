Firenze 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore

Un ragazzo di 17 anni, proveniente dalla Sicilia, è deceduto a Firenze durante una gita scolastica. Secondo quanto riferito, il giovane ha accusato un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti e le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato sgomento tra i presenti e tra chi conosceva il ragazzo.

(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. Secondo le prime informazioni, il giovane – di Adrano, in provincia di Catania – si sarebbe sentito male mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, e dopo aver perso conoscenza non. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Firenze: muore 17enne di Catania in gita scolastica Leggi anche: Studente 17enne di Adrano muore per un malore durante la gita a Firenze