Catanzaro mamma si lancia dal balcone con 3 figli | la piccola sopravvissuta diretta al Gaslini

A Catanzaro una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli. La bambina di sei anni, l’unica sopravvissuta, è stata portata in ospedale e sarà trasferita durante la notte all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove riceverà cure specialistiche. La tragedia ha coinvolto tutta la famiglia e ha destato molta attenzione nella comunità locale.

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico.La decisione di trasferimento è maturata a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con 3 figli: la piccola sopravvissuta al GasliniLa bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte... Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Donna lancia tre figli dal balcone del terzo piano poi si butta: tre morti e una ferita; Catanzaro, mamma si getta dal balcone con tre figli. Tre morti e un ferito; Catanzaro, mamma lancia dal balcone i figli poi si getta anche lei: muore con i 2 piccoli, grave la terza di 6 anni. Aveva già...; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti, bimba grave. Mamma si lancia dal balcone con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è gravissimaIl dramma a Catanzaro, in via Umberto Zanotti Bianco. I piccoli deceduti avevano 4 mesi e 4 anni, la figlia maggiore è ricoverata in ospedale. Indaga la polizia ... today.it Shock a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i tre figli: morti lei e due bambini, la terza è graveTragedia a Catanzaro: una donna si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti lei e due bambini, grave una bimba di 6 anni. Indagini in corso ... tag24.it CATANZARO, BIMBA DI 6 ANNI TRASFERITA AL GASLINI, SCATTA IL PONTE SANITARIO VERSO GENOVA Dopo il confronto clinico tra specialisti, la piccola sarà trasferita nella notte con un velivolo dell’Aeronautica Militare per cure pediatriche avanzate htt - facebook.com facebook Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti” x.com