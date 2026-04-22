Catanzaro mamma si lancia dal balcone con 3 figli | la piccola sopravvissuta diretta al Gaslini

Da genovatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli. La bambina di sei anni, l’unica sopravvissuta, è stata portata in ospedale e sarà trasferita durante la notte all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove riceverà cure specialistiche. La tragedia ha coinvolto tutta la famiglia e ha destato molta attenzione nella comunità locale.

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico.La decisione di trasferimento è maturata a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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