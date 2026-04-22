Catanzaro mamma si lancia dal balcone con 3 figli | la piccola sopravvissuta al Gaslini

A Catanzaro una donna si è lanciata dal balcone con i suoi tre figli, di cui uno di sei anni che è riuscito a sopravvivere. La bambina è stata soccorsa e portata all’ospedale locale, mentre la madre e gli altri due bambini sono deceduti. Nella notte, la piccola verrà trasferita all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per ulteriori cure specialistiche. La situazione resta sotto osservazione.

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico.La decisione di trasferimento è maturata a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Catanzaro, donna si lancia dal balcone con i suoi tre figli: si salva solo la figliaNella notte a Catanzaro in via Zanotti Bianco una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. Leggi anche: Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morta la donna e due bambini Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Donna lancia tre figli dal balcone del terzo piano poi si butta: tre morti e una ferita; Catanzaro, donna si getta da finestra con 3 figli; Catanzaro, mamma si getta dal balcone con tre figli. Tre morti e un ferito; Donna si getta dalla finestra con 3 figli, morti mamma e 2 bimbi. Mamma si lancia dal balcone con i 3 figli in braccio: è morta con i bimbi di 4 mesi e 4 anniTragedia a Catanzaro dove una mamma si sarebbe lanciata dal balcone tenendo tra le braccia i suoi tre figli: è morta insieme ai due bambini di 4 mesi e 4 anni. Catanzaro, mamma si lancia dal balcone c ... msn.com Mamma si lancia dal balcone con i tre figli: morta sul colpo con due bimbi, la terza è gravissimaIl dramma a Catanzaro, in via Umberto Zanotti Bianco. I piccoli deceduti avevano 4 mesi e 4 anni, la figlia maggiore è ricoverata in ospedale. Indaga la polizia ... today.it CATANZARO, BIMBA DI 6 ANNI TRASFERITA AL GASLINI, SCATTA IL PONTE SANITARIO VERSO GENOVA Dopo il confronto clinico tra specialisti, la piccola sarà trasferita nella notte con un velivolo dell’Aeronautica Militare per cure pediatriche avanzate htt - facebook.com facebook Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): “Non si può rimanere indifferenti” x.com