Catanzaro mamma si lancia dal balcone con 3 figli | la piccola sopravvissuta al Gaslini

Da genovatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Catanzaro una donna si è lanciata dal balcone con i suoi tre figli, di cui uno di sei anni che è riuscito a sopravvivere. La bambina è stata soccorsa e portata all’ospedale locale, mentre la madre e gli altri due bambini sono deceduti. Nella notte, la piccola verrà trasferita all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova per ulteriori cure specialistiche. La situazione resta sotto osservazione.

La bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico.La decisione di trasferimento è maturata a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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