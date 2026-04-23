La piccola Maria Luce, l’unica sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro in cui sono deceduti la mamma e i due fratellini dopo essere caduti dal balcone, è stata trasferita al Gaslini di Genova. Il trasferimento è avvenuto oggi e si tratta di un passaggio per la continuazione delle cure specialistiche. Nessun’altra informazione è stata diffusa sulla condizione della bambina o sui motivi del trasferimento.

Genova, 23 aprile 2026 - La piccola Maria Luce, unica sopravvissuta nella tragedia di Catanzaro dove sono morti la mamma e i due fratellini dopo essere precipitati dal balcone, è stata trasferita al Gaslini di Genova “per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico". La bambina di 6 anni è arrivata al Gaslini alle 2 della notte. La piccola paziente è attualmente ricoverata presso la Terapia Intensiva in prognosi riservata. Il trasferimento si è concluso con esito positivo nel corso della notte, grazie al diretto coinvolgimento dei professionisti del Gaslini, che hanno raggiunto Catanzaro per prendere in carico la paziente e accompagnarla nel trasferimento verso Genova.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tragedia di Catanzaro, la piccola Maria Luce trasferita al Gaslini di Genova. La mamma e i fratellini morti dopo il volo dal balcone

Notizie correlate

Tragedia di Catanzaro, la piccola Maria Luce trasferita al Gaslini Genova. La mamma e i fratellini morti dopo il volo dal balconeGenova, 23 aprile 2026 - La piccola Maria Luce, unica sopravvissuta nella tragedia di Catanzaro dove sono morti la mamma e i due fratellini dopo...

Catanzaro, mamma si lancia dal balcone con 3 figli: la piccola sopravvissuta al GasliniLa bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia avvenuta a Catanzaro, attualmente ricoverata presso l’ospedale della città, sarà trasferita nella notte...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tragedia Catanzaro. Mons. Maniago (vescovo): Non si può rimanere indifferenti; Tragedia di Catanzaro, il gesto della madre e il padre svegliato di soprassalto da un tonfo. L'uomo ha cercato di rianimare i bambini; Catanzaro, si lancia da balcone con 3 figli. In gravi condizioni l’unica sopravvissuta; Ore 14 2025/26 - Tragedia Catanzaro, i vicini: Siamo sconvolti - 22/04/2026 - Video.

Tragedia di Catanzaro, la piccola Maria Luce trasferita al Gaslini Genova. La mamma e i fratellini morti dopo il volo dal balconeUtilizzato un velivolo dell’Aeronautica Militare con aborso specialisti e infermieri pediatrici. L’assessore: È il momento del silenzio, stringiamoci attorno alla bambina ... quotidiano.net

Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: morta sul colpo con due bambini, la terza è grave. Il marito dormiva, ha tentato di soccorrerliLa 46enne e due maschietti sono deceduti sul colpo, la bimba di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La donna aveva avuto un disagio di natura psichiatrica, in mano ave ... quotidiano.net

La paziente pediatrica di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro sarà trasferita nella notte all'Istituto Giannina Gaslini di Genova per la prosecuzione del percorso assistenziale specialistico. Il trasferimento avverrà con un velivolo dell'Aeronautica Militare. - facebook.com facebook

La tragedia di #Catanzaro deve far capire di cosa ha davvero bisogno la maggioranza del paese: istruzione, sanità, acqua, elettricità ed assistenza sociale pubblica. Le copertine di @VanityFairIt sono esattamente quel che non serve ed offende #Meloni #Occ x.com