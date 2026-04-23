Tragedia a Catanzaro parla la neuropsichiatria | La verità sul gesto della madre

Una tragedia si è verificata questa mattina a Catanzaro, coinvolgendo una madre e una persona di età avanzata. La neuropsichiatria locale ha fornito dettagli sulla vicenda, anche se le motivazioni e le circostanze esatte sono ancora al centro di indagini. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando la comunità sotto shock. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire cosa abbia portato a questo gesto.

È ancora buio quando il silenzio di Catanzaro viene spezzato da una vicenda che lascia senza parole e che si consuma in pochi, drammatici minuti. In un’abitazione di via Zanotti Bianco, a ridosso del centro storico, una madre compie un gesto estremo che coinvolge i suoi tre figli e poi se stessa. Una sequenza rapidissima, avvenuta intorno alle 5 del mattino, che trasforma una notte qualunque in una tragedia familiare destinata a segnare profondamente la città. Le prime ricostruzioni parlano di un quadro ancora tutto da chiarire, mentre la comunità si stringe nello sgomento. Catanzaro tragedia familiare via Zanotti Bianco. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna, Anna Democrito, infermiera in servizio presso la RSA “ Monsignor Apa ”, avrebbe svegliato i figli prima di portarli sul balcone dell’abitazione.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia a Catanzaro, parla la neuropsichiatria: “La verità sul gesto della madre” Notizie correlate Leggi anche: Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano con i tre figli: la polizia sul luogo della tragedia Tragedia a Catanzaro: madre si lancia dalla finestra con i 3 figli, morti la mamma e due bimbiABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma avvenuto in via Zanotti Bianco Una drammatica vicenda ha sconvolto la città di Catanzaro, dove una donna si è... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dentro la Notizia: Tragedia a Catanzaro: parla un vicino Video; Tragedia Catanzaro. Chieffo (Un. Cattolica e Pol. Gemelli): Serve una rete che intercetti il dolore prima che esploda; Ore 14 2025/26 - Tragedia Catanzaro, i vicini: Siamo sconvolti - 22/04/2026 - Video; Si lancia dal terzo piano con i figli: 3 morti, tragedia a Catanzaro. Mamma si getta dal balcone con i figli, come sta la bimba di 6 anni unica sopravvissuta: parla il medicoTragedia a Catanzaro: una madre lancia i suoi tre figli dal terrazzo. La bambina sopravvissuta è in condizioni critiche. bigodino.it Tragedia a Catanzaro, mamma si getta dal balcone con i 3 figli: morta sul colpo con due bambini, la terza è grave. Il marito dormiva, ha tentato di soccorrerliLa 46enne e due maschietti sono deceduti sul colpo, la bimba di 6 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione. La donna aveva avuto un disagio di natura psichiatrica, in mano ave ... quotidiano.net Inseguimento in California finisce in tragedia: il nuovo dispositivo della polizia causa la morte del fuggitivo dopo un violentissimo impatto. https://auto.everyeye.it/notizie/polizia-usa-grappler-fermare-auto-fuga-finisce-tragedia-871166.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook Un brutto mercoledì a Madrid per il tennis italiano. Nessuna tragedia però! I migliori devono ancora scendere in campo x.com