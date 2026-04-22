Una tragedia si è verificata nella notte a Catanzaro, dove una donna e due bambini hanno perso la vita. Secondo le prime comunicazioni, la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di un edificio in via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica dell’accaduto è al momento oggetto di indagini.

(LaPresse) Una donna e due bambini sono morti la scorsa notte a Catanzaro. Secondo quanto si apprende la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di uno stabile di via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. La donna e due bambini, uno di 4 anni e uno di 4 mesi sono morti sul colpo. La terza figlia, di cinque anni e mezzo, è ricoverata in rianimazione all’ospedale del capoluogo. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile della questura di Catanzaro, con il coordinamento della Procura, che sta lavorando per chiarire con esattezza la dinamica e le cause del gesto. Questo articolo Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano con...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano con i tre figli: la polizia sul luogo della tragedia

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