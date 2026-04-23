Tragedia a Caserta | 36enne soccorso in casa muore per arresto cardiaco

Giovedì mattina a Caserta, alle prime luci dell’alba, un uomo di 36 anni è stato trovato in casa in grave condizione. I soccorritori sono intervenuti poco dopo le 5 in via Martiri di Bellona, ma non sono riusciti a salvarlo. L’uomo, di nome Pasquale S., è morto poco dopo per un arresto cardiaco. La scena si è svolta davanti agli occhi di chi ha chiamato i soccorsi.

? Cosa sapere Pasquale S., 36 anni, muore per arresto cardiaco a Caserta giovedì 23 aprile.. I soccorsi sono intervenuti in via Martiri di Bellona intorno alle ore 5.. Un uomo di 36 anni, Pasquale S., è deceduto nelle prime ore di questo giovedì 23 aprile 2026 dopo essere stato trovato senza vita nella sua abitazione situata in via Martiri di Bellona, nell’area che segna il confine tra Caserta e Casagiove. Il tragico evento ha scosso la zona intorno alle 5 del mattino, quando la segnalazione di un malore improvviso ha allertato i soccorsi. I sanitelli sono giunti sul posto con estrema rapidità, impegnandosi in una serie di manovre rianimatorie per tentare di riportare in vita il trentaseienne, ma purtroppo ogni sforzo si è rivelato inutile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Caserta: 36enne soccorso in casa, muore per arresto cardiaco Notizie correlate Tragedia a Lammari, soccorso un uomo in arresto cardiaco. Muore poco dopo l’incidenteLammari (Lucca), 30 marzo 2026 – Tragedia nella mattinata del 30 marzo a Lammari, nel comune di Capannori, un pullman ha tamponato un’auto. Tragedia a Viareggio: sessantenne muore per un arresto cardiaco improvvisoUn uomo di 60 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, 17 aprile, a Viareggio, colpito da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava in...