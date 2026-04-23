Traffico in tilt per i cantieri della tramvia Funaro ammette fase critica

A Firenze il traffico si è intensificato a causa dei cantieri aperti per la tramvia, con alcune strade chiuse e restringimenti di carreggiata. La situazione ha portato a ingorghi più frequenti e prolungati rispetto alle settimane passate. Funaro ha riconosciuto che la fase attuale è particolarmente critica e richiede attenzione da parte degli automobilisti. La circolazione continua a essere sotto pressione, con disagi diffusi tra i cittadini.