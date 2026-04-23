Traffico in tilt per i cantieri della tramvia Funaro ammette fase critica
A Firenze il traffico si è intensificato a causa dei cantieri aperti per la tramvia, con alcune strade chiuse e restringimenti di carreggiata. La situazione ha portato a ingorghi più frequenti e prolungati rispetto alle settimane passate. Funaro ha riconosciuto che la fase attuale è particolarmente critica e richiede attenzione da parte degli automobilisti. La circolazione continua a essere sotto pressione, con disagi diffusi tra i cittadini.
Tra cantieri aperti e strade chiuse, la circolazione in città torna sotto pressione. In questi giorni il traffico a Firenze sta vivendo una delle fasi più difficili legate ai lavori per la tramvia, con ingorghi più intensi rispetto alle settimane precedenti. A fare il punto è stata la sindaca.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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