Firenze l’ambulanza resta intrappolata tra traffico e cantieri della tramvia Il video

A Firenze, un'ambulanza è rimasta bloccata tra il traffico e i cantieri della tramvia. Il veicolo di emergenza si è fermato in strada, con le sirene spiegate, mentre si trovava tra due file di auto che non potevano muoversi. Un video mostra la scena, evidenziando la difficoltà di passaggio in quell’area.

Firenze, 20 marzo 2026 – Ferma, le sirene spiegate, davanti due file di auto che non possono fare altro che provare a spostarsi. Ma lo spazio per far passare l’ambulanza non c’è. È quello che si vede nel video pubblicato sui social da Alberto Locchi, presidente della Misericordia Campo di Marte e consigliere comunale di Forza Italia. Siamo sul viale Gramsci a Firenze, dove tre giorni fa è avvenuto un incidente mortale nel quale ha perso la vita Alfredo Ceccarelli, 78 anni. Firenze preda dei cantieri, l'ambulanza non riesce a passare L’ambulanza bloccata sul viale Gramsci. L’ambulanza della Misericordia si trova in via Alfonso la Marmora. Arriva una chiamata al 112, c’è un incidente stradale con un ferito in viale Giovine Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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