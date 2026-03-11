A Firenze, questa mattina, si sono registrate lunghe code tra via Senese e via del Gelsomino a causa dei cantieri della tramvia in zona piazza Beccaria. Il traffico si è intensificato nella parte centrale della città, creando disagi per gli automobilisti. La situazione è tornata a essere critica già nelle prime ore della giornata, con le strade intasate e le code che si sono protratte per diverso tempo.

FIRENZE – Di nuovo nel caos, il traffico a Firenze: di prima mattina e anche nella parte centrale di oggi, 11 marzo 2026. Nevralgica la zona fra via Senese e via del Gelsomino. In particolare si registrano rallentamenti verso il centro: attualmente il traffico è concentrato nel tratto finale di via del Gelsomino, al semaforo con la svolta verso viale del Poggio Imperiale. Qualche rallentamento, ma di minore entità, si registra anche verso il piazzale di Porta Romana, sempre in direzione centro città. Nelle altre zone il problema è costituito dagli innumerevoli lavori in corso. Soprattutto fra viale Gramsci e pizza Beccaria, l'ingorgo è dovuto ai cantieri della tramvia con lunghe code sia in direzione lungarni, sia in direzione piazza della Libertà

© Firenzepost.it - Firenze, caos traffico: code fra via Senese e via del Gelsomino e per i cantieri della tramvia in zona piazza Beccaria

