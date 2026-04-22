Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile 2026, sulla A24 tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione raccordo anulare si è verificato un incidente che ha causato un blocco nel traffico. Contemporaneamente, si sono verificati blocchi e disagi sulla via Appia, contribuendo a una situazione di caos nella mobilità della città. La circolazione è rimasta compromessa per diverse ore, con conseguenti rallentamenti e code lungo le principali arterie.

Un incidente sulla A24 tra Portonaccio e via Fiorentini, in direzione raccordo anulare, ha bloccato il flusso di veicoli nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile 2026. La circolazione risulta pesantemente compromessa anche su altre arterie romane a causa di cantieri stradali e modifiche alla rete dei trasporti pubblici. Blocchi viari e cantieri notturni: la mappa della mobilità romana. Il sinistro avvenuto sul percorso urbano della A24 verso l’Aquila e Teramo sta generando forti rallentamenti si muove in direzione raccordo. Parallelamente, la situazione su via Ardeatina richiede massima attenzione: i lavori in corso hanno imposto un regime di senso unico alternato con gestione tramite semafori nel tratto compreso tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, con il rischio concreto di code impreviste per gli automobilisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos mobilità a Roma: incidente sulla A24 e blocchi su via Appia

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