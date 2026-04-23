Traffico di armi e droga | due arresti fra Firenze e Pisa

Nella mattinata, la Guardia di finanza ha eseguito due ordinanze di arresto tra le province di Firenze e Pisa. Le operazioni sono state condotte nell’ambito di un’indagine sul traffico di armi e droga, come riportato in un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine. Sono stati sequestrati vari arnesi e sostanze sospette, e sono state arrestate due persone ritenute coinvolte nel traffico illecito.

FIRENZE – Operazione della Guardia di finanza – come spiega un comunicato delle Fiamme Gialle – tra le province di Firenze e Pisa contro il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi. I militari del comando provinciale di Firenze, con il supporto dei colleghi di Pisa, hanno sequestrato una pistola revolver con matricola abrasa, oltre 2,2 chilogrammi di cocaina e più di 10mila euro in contanti, destinati alle principali piazze di spaccio della Toscana. Nel corso dell’attività sono stati arrestati due uomini, di 47 e 52 anni, fratelli di origine albanese, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Traffico di armi e droga: due arresti fra Firenze e Pisa Notizie correlate Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese: due arresti | VIDEOOperazione della squadra mobile: sequestrate cocaina, hashish, marijuana e due pistole rubate. Leggi anche: Armi e droga in casa: due arresti e quattro denunce per spaccio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Onu denuncia le falle di Irini sul traffico di armi in Libia; Condanna definitiva per traffico di droga e armi: arrestato 44enne; Traffico di armi, sit-in per la Global Sumud Flotilla a Marina: Fermiamo container che alimentano genocidio in Palestina; Agnadello. Traffico di stupefacenti e detenzione di armi, in carcere un uomo di 44 anni. Traffico di armi e droga: due arresti fra Firenze e PisaOperazione della Guardia di finanza - come spiega un comunicato delle Fiamme Gialle - tra le province di Firenze e Pisa contro il traffico di stupefacenti e la detenzione illegale di armi. I militari ... firenzepost.it Condanna definitiva per traffico di droga e armi: arrestato 44enneI carabinieri di Rivolta d’Adda eseguono un ordine di carcerazione: l’uomo dovrà scontare oltre sei anni di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2022 ... laprovinciacr.it BLITZ ANTIDROGA TRA CAVA E VIETRI, DUE ARRESTI - Nuovo colpo al traffico di stupefacenti tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, dove un’operazione mirata della Guardia di Finanza ha portato a due arresti e al recupero di un quantitativo rilevante di so - facebook.com facebook Non si ferma la stretta dell’Arma dei Carabinieri contro il traffico di stupefacenti nelle zone boschive della provincia di Siena: smantellate nelle località di Bagnaia e Le Mandrie due basi operative di spaccio occultate in aree impervie tra la vegetazione. Gli acca x.com