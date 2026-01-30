Armi e droga in casa | due arresti e quattro denunce per spaccio

La polizia di Bologna ha messo a segno un’operazione nella periferia della città, arrestando due persone e denunciandone altre quattro per spaccio di droga. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato armi e droga in alcune case, portando così all’arresto e alle denunce di diversi sospetti. L’intervento è avvenuto in modo rapido e deciso, senza lasciare spazio a fraintendimenti.

Operazioni della polizia in diverse zone della periferia. Sequestrate cocaina e hashish La polizia di Bologna ha arrestato due persone e denunciate altre quattro nell'ambito di alcune operazioni antidroga effettuate nella periferia bolognese. I due arresti riguardano due cittadini stranieri di 21 e 36 anni, fermati al quartiere Navile il primo e al quartiere Mazzini il secondo. Il primo arresto è avvenuto in via don Bedetti, al Navile, dove gli agenti hanno notato un ragazzo che vendeva droga a bordo della sua bicicletta elettrica. Fermato, il 21enne ha opposto resistenza agli agenti prima di essere fermato.

Nelle ultime due settimane, nella zona delle Cerbaie a Fucecchio, sono stati condotti controlli straordinari anti spaccio con l’impiego di circa 300 militari.

Nel centro storico di Roma, i controlli straordinari dei Carabinieri continuano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno.

San Severo, 12 misure cautelari per spaccio di droga

