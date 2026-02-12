Maxi sequestro di droga e armi nel Bolognese | due arresti | VIDEO

La polizia ha sequestrato più di 8 chili di droga e due pistole illegalmente detenute in un’operazione nel Bolognese. Due persone sono state arrestate sul posto, mentre gli agenti hanno trovato anche oltre 16 mila euro in contanti. L’intervento segue mesi di indagini e ha portato all’arresto di due sospetti coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti.

Operazione della squadra mobile: sequestrate cocaina, hashish, marijuana e due pistole rubate. I due uomini fermati tra Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi e San Lazzaro Oltre 8 chili di sostanze stupefacenti, due pistole detenute illegalmente e oltre 16mila euro in contanti. Sono questi i numeri del maxi sequestro messo a segno dalla squadra mobile, che nei giorni scorsi ha arrestato in flagranza due uomini italiani, ritenuti attivi nel narcotraffico nella provincia di Bologna. Il 9 febbraio, gli agenti hanno fermato un 32enne italiano, con precedenti per droga, nel territorio di Sant’Agata Bolognese, nei pressi della zona industriale.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nella recente operazione condotta nel Chietino, la polizia ha arrestato due persone per droga e armi clandestine, sequestrando circa 600 grammi di sostanze stupefacenti e coltelli a serramanico.

I carabinieri hanno arrestato dodici persone in un maxi blitz contro un traffico di droga, armi ed esplosivi.

'Ndrangheta: estradato dalla Spagna ricercato nell'operazione 'Millennium'

Il maxi sequestro di Pratofontana. Tredici chili di dosi nel casolare. I tre nigeriani finiscono in carcereÈ stata disposta la custodia in carcere per le tre persone nigeriane arrestate domenica sera dagli agenti della squadra mobile di Reggio e di Ferrara che hanno sequestrato 13 chili e mezzo tra cocaina ... ilrestodelcarlino.it

Maxi-sequestro di droga: aveva più di 1 chilo di cocaina in casa, arrestato un 20enneBOLZANO. Maxi sequestro di droga in Alto Adige: i carabinieri trovano più di 1 chilogrammo di cocaina in casa di un 20enne in Valle Aurina. L'operazione è scattata dopo un controllo effettuato il 3 fe ... ildolomiti.it

Maxifrode dell'argento: sequestro per 15 milioni di euro, coinvolta una ditta bolognese | FOTO x.com

