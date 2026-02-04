Due incidenti in tangenziale a Milano | traffico bloccato nell' ora di punta

Due incidenti si sono verificati nel pomeriggio sulla Tangenziale Ovest di Milano, causando lunghe code e traffico in tilt. I mezzi si sono scontrati in due punti diversi, bloccando completamente la carreggiata e rallentando il flusso delle auto. Molti automobilisti si sono ritrovati incolonnati in attesa di chiarimenti e interventi delle forze dell’ordine. La zona rimane ancora molto congestionata mentre le operazioni di soccorso proseguono.

Traffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di tre incidente avvenuti nell'arco di un'ora e mezza. Quello di mercoledì è stato un pomeriggio complicato per gli automobilisti in viaggio lungo l'arteria. Secondo quanto comunicato da MilanoSerravalle, ente che gestisce la strada, si sono formate lunghe code in direzione Autostrada A8. Il primo incidente, quello più a nord, ha provocato un ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada di Novate e un'ambulanza per soccorrere un ventenne. Anche il secondo incidente ha provocato un solo ferito non grave e i rilievi sono stati affidati agli agenti della stradale di Assago.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Tangenziale Milano Tre incidenti in tangenziale a Milano: lunghe code (anche di 5 km) e traffico bloccato Tre incidenti si sono verificati in poco più di un'ora sulla Tangenziale Ovest di Milano, causando lunghe code e il traffico completamente bloccato. Due incidenti in A4 con code di 6 chilometri a Milano: traffico bloccato Due incidenti lungo l’autostrada A4 a Milano hanno provocato una lunga coda di sei chilometri. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Incidente a Milano, 7 feriti: gravissimo un 21enne. Il suv si spezza in due Ultime notizie su Tangenziale Milano Argomenti discussi: Due incidenti in A4, coinvolti 2 camion e 7 auto: code di 6 km e traffico bloccato; Schianto sulla tangenziale nord: due feriti, uno grave; Incidente sulla Tangenziale, all'altezza di Mariconda: coinvolte 5 auto, un ferito; Incidente in tangenziale, tre veicoli coinvolti. Due incidenti in tangenziale a Milano: traffico bloccato nell'ora di puntaTraffico bloccato lungo la Tangenziale Ovest di Milano, A50, a causa di un doppio incidente. Quello di mercoledì è stato un pomeriggio complicato per gli automobilisti in viaggio lungo l'arteria. milanotoday.it Incidente in tangenziale ovest: coinvolti un camion e 4 auto, traffico in tilt in zon via Emilia Ovest. Disagi anche in A1 e A15 - FotoCode per incidente in tangenziale ovest a Parma, sulla carreggiata in direzione Piacenza; traffico deviato all'altezza della rotatoria di via Emilia Ovest. L'incidente ha visto coinvolte quattro auto, ... gazzettadiparma.it Due incidenti nel giro di 50 minuti. La situazione - facebook.com facebook Due incidenti tra ciclisti e bus nel pomeriggio: traffico in tilt in via Matteotti e Borgo San Pietro x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.