Tra Romagna e Friuli gli Aeroporti dell’anima di Jacopo Rinaldini

Tra Romagna e Friuli, un percorso tra parole, ricordi e geografie interiori si svolge attraverso le pagine di Jacopo Rinaldini. Il suo racconto attraversa due territori distanti solo sulla mappa, esplorando con delicatezza le sfumature di un viaggio interiore. La narrazione si dipana tra ricordi e sensazioni, creando un ponte tra luoghi e sentimenti che si incontrano lungo il cammino.

Un viaggio fatto di parole, memoria e geografie interiori che si rincorrono tra due territori lontani solo sulla carta. Si intitola Aeroporti la seconda silloge del poeta cesenate Jacopo Rinaldini, pubblicata da Campanotto Editore, casa editrice friulana specializzata in poesia. Il volume è.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Al via la "rete degli Aeroporti" dell'Emilia-Romagna tra le polemiche: cosa cambia

Emilia-Romagna: 4 milioni per far decollare gli aeroporti minoriL’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha aperto il dibattito sul nuovo disegno di legge regionale che punta a integrare la rete degli aeroporti...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Prevenzione del dissesto idrogeologico, Emilia-Romagna e Toscana unite nell’impegno congiunto per i territori di confine; Sanità e manutenzioni, un patto tra Toscana ed Emilia-Romagna per le terre di confine; Al via il nuovo accordo fra Ferrovie dell’Emilia-Romagna e Università di Parma; CATASTROFI NATURALI, L’EMILIA-ROMAGNA TRA LE REGIONI PIU’ A RISCHIO.

Terremoto oggi tra Romagna e Toscana, sei scosse nella notte: «La più forte alle 3.36». Cosa sta succedendoUno sciame sismico è in corso dalla serata di ieri, giovedì 4 dicembre, tra Romagna e Toscana. Sei scosse di terremoto sono state registrate finora, a partire dalle 22:38. La più rilevante è stata ... ilgazzettino.it

Terremoto tra Romagna, Toscana e Marche, sciame sismico nella notte: «La scossa più forte alle 3.36». Cosa sta succedendoUno sciame sismico è in corso dalla serata di ieri, giovedì 4 dicembre, tra Romagna e Toscana. Sei scosse di terremoto sono state registrate finora, a partire dalle 22:38. La più rilevante è stata ... corriereadriatico.it

La Ricerca sanitaria in Emilia-Romagna, secondo le ultime valutazioni ministeriali e i risultati dei bandi, conferma la propria eccellenza: i cinque IRCCS emiliano romagnoli, tra cui quello di Reggio Emilia, sono i migliori a livello nazionale. Per quanto riguar - facebook.com facebook