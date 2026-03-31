Un nuovo capitolo giudiziario riguarda la vendita di San Siro da parte del Comune di Milano alle società di calcio. L’indagine si inserisce in un momento di grande attenzione sulla questione, rappresentando un ostacolo significativo nel percorso verso il futuro dell’impianto. La vicenda si aggiunge alle altre inchieste che coinvolgono l’operazione, creando ulteriori difficoltà nel processo di definizione dell’accordo.

Cade in un momento particolarissimo la nuova tegola giudiziaria sulla vendita di San Siro alle società di calcio da parte del Comune di Milano. Infatti non suona soltanto inevitabilmente come sano contrappunto ‘verso sinistra’ dell’ indagine che a Roma sta mettendo in grave imbarazzo la destra al potere di Fratelli d’Italia, a pochi giorni dalla clamorosa vittoria del NO al referendum. Ma ha anche – certo non per volontà dei giudici ma per un dato di fatto – il peso di un macigno nella corsa al dopo-Sala che si è già aperta a Milano. Certo, forse la nuova indagine potrebbe essere depotenziata o tolta di mezzo con un accordo di potere generale e nazionale che in qualche modo erediti l’impostazione dei decreti salva-Milano, imbastiti e poi messi da parte mesi fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’indagine su San Siro è un macigno nella corsa al dopo-Sala

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