Appennino pericolo ghiaccio | escursionista bloccato salvato in 3

Un escursionista rimasto bloccato sul Monte Falco, a causa del ghiaccio e della neve, ha richiesto l’intervento di soccorso. La causa del problema è stata la forte formazione di ghiaccio sulla via, che ha impedito la progressione della coppia di escursionisti cesenati. Il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna ha inviato due squadre per aiutarli e portarli in salvo. Il salvataggio si è concluso con successo, senza feriti.

Appennino in Emergenza: Salvataggio sul Monte Falco tra Neve e Ghiaccio. Un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Emilia-Romagna (Saer) si è reso necessario questo sabato 21 febbraio 2026 per soccorrere una coppia di escursionisti cesenati che si trovava in difficoltà sul Monte Falco, nel cuore dell'Appennino forlivese. L'allarme è scattato nel corso della giornata, quando la moglie dell'escursionista è riuscita a contattare un agriturismo locale, chiedendo aiuto dopo che il marito era scivolato in un pericoloso canalino ghiacciato. La prontezza della moglie nel richiedere aiuto si è rivelata cruciale per il buon esito dell'intervento.