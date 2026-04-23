Tra libri e storie erotiche che non ti aspetti

Da cms.ilmanifesto.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Express E chi si aspetterebbe una diffusione sotterranea ma penetrante della narrativa erotica femminile nel nord della Nigeria? Express E chi si aspetterebbe una diffusione sotterranea ma penetrante della narrativa erotica femminile nel nord della Nigeria? Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «Che storie non stai leggendo?» è il titolo provocatorio e intelligente della Feria Itinerante del Libro Migrante (Filmig) che si è tenuta la settimana scorsa nel quartiere barcellonese di Sants-Montjuïc e in altre aree della città catalana. L’idea alla base, infatti, è...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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