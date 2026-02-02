Questa settimana le piccole delegazioni sono protagoniste di storie curiose. Dalla neve, spesso associata a grandi nazioni, arrivano emblemi di sorpresa, come San Marino con Rafael Mini. Da una montagna all’altra, i Paesi meno attesi si fanno notare sui ghiacci e sulle piste, dimostrando che anche i più piccoli possono far parlare di sé sui palcoscenici più importanti.

Da una montagna all’altra, decisamente più alta si gioca la rivincita dei più piccoli. A partire da San Marino, lo stato sul Titano che si presenta ai Giochi con lo sciatore Rafael Mini (nella foto grande). L’atleta biancazzurro sarà accompagnato dal Capo Missione Gian Luca Gatti e dal tecnico Stefano Sentieri e gareggerà nello slalom e nel gigante in programma il 14 e il 16 febbraio a Bormio. Diciassette anni e le prime discese sulla pista sintetica aperta fino a pochi anni fa nello stato nel cuore della Romagna. Poco dopo le prime scivolate sulla neve, quella vera, di Carpegna, ed è lì che è iniziato tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Storie curiose di piccole delegazioni. Emirati, Sud Africa e San Marino. Sulla neve i Paesi che non ti aspetti

