Tra Battisti e Mina il carnevale che non ti aspetti

Domenica pomeriggio a Domegliara si anima con un evento che sorprende tutti. Alle 17:30, la gente si raduna per assistere a uno dei momenti più attesi del Carnevale. Tra maschere colorate e allegria, il paese si riempie di voci e sguardi curiosi, mentre la festa entra nel vivo. Nessuno si aspetta una giornata così vivace e coinvolgente, che rende il Carnevale di Domegliara un appuntamento da non perdere.

. Il Carnevale di Domegliara entra nel vivo. Nel tardo pomeriggio di domenica 15 febbraio 2026, verso le 17:30, Domegliara accoglie uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione. Dopo l’entusiasmo della parata dei carri allegorici, Piazza dell’Unità d’Italia diventa il centro di un’esplosione sonora e festosa. Il Carnealon de Domeiara celebra la tradizione locale e invita il pubblico a vivere musica dal vivo, partecipazione e divertimento autentico insieme alla Al-B.Band. Sul palco si presentano Alberto Salaorni, voce e chitarra, e Davide Rossi, basso, uniti da un legame artistico che dura da venticinque anni.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Una delle tedofore delle Olimpiadi 2026 è una rettrice.

