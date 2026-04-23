Un concerto di beneficenza si è tenuto recentemente a Losanna, raccogliendo circa 200 persone. Tra i partecipanti c’era anche il cantante Riccardo Cocciante. L’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati alle vittime dell’incendio scoppiato a Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, dove sono morte 41 persone, in gran parte giovani. La serata si è conclusa con momenti di forte emozione e commozione tra il pubblico presente.

( a skanews) – Lacrime e commozione: circa 200 persone hanno partecipato a un concerto di beneficenza a Losanna per le vittime dell’incendio divampato a Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, in cui 41 persone hanno perso la vita, per la maggior parte giovani. A quattro mesi dalla tragedia, l’evento ha riunito le famiglie delle vittime e alcuni sopravvissuti al rogo, per il quale l’inchiesta giudiziaria è ancora in corso. Lutto: gli esercizi pratici per superarlo e tornare (finalmente) a vivere. guarda le foto Il concerto per le vittime di Crans Montana. Tra gli organizzatori del concerto, la produttrice Corinne Uzan: «Mio marito ed io abbiamo organizzato questo evento perché sentivamo un forte desiderio di aiutare e di fare qualcosa attraverso la musica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i protagonisti del concerto di beneficenza anche Riccardo Cocciante

MARCO MARCHETTI in IL TEMPO DELLE CATTEDRALI - Omaggio a Riccardo Cocciante

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